Hüseyin Can Güner'den Özarslan'a sert tepki: Omurgalı Duruş Herkesin Harcı Değildir!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek parti yönetimine yönelik ağır eleştirilerde bulunması, CHP kulislerinde tepkiyle karşılandı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, isim vermeden Özarslan'ın tavrını "kişisel hırs" olarak nitelendirdi ve ilkeli siyaset vurgusu yaptı.

"CHP, Baskı Karşısında Dik Duranların Partisidir"

Başkan Güner, açıklamasında CHP'nin kurumsal kimliğine ve değerlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, zor zamanlarda eğilenlerin değil; baskı karşısında dik duranların, kişisel hesaplar karşısında ilkelerini koruyanların partisidir. Biz bu yolu kolay olanı seçmek için değil, doğru olanı savunmak için yürümeyi göze alarak seçtik."

"Dün Ne Söylediklerini Herkes Biliyor"

İstifa sonrası yapılan eleştirilerin samimiyetini sorgulayan Güner, "Omurgalı bir duruş sergilemek herkesin harcı değildir. İlkelerini ve siyasal ahlakını bir günde terk edenlerin, dün hangi sözleri sarf ettiğini herkes bilmektedir" diyerek Özarslan'a göndermede bulundu.

"Genel Başkanımızın Yanındayız"

Açıklamasının devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e olan desteğini yineleyen Hüseyin Can Güner, partinin kişisel tercihlere alet edilemeyeceğini belirtti. Güner, "Hiç kimse, aylardır altyapısı oluşturduğu kişisel tercihlerini meşrulaştırmak için CHP'yi, liderini ve seçmenini hedef alamaz. Ne bir santim eğiliriz, ne bir adım geri atarız" diyerek kararlılık mesajı verdi.