Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında G.Ö. ve C.G. isimli iki doktor rüşvet suçundan gözaltına alındı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net