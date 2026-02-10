Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep eden iki doktor rüşvet suçundan gözaltına alındı.
Kaynak : NTV
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan ameliyat için ek ücret talebine soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında G.Ö. ve C.G. isimli iki doktor rüşvet suçundan gözaltına alındı.
Başsavcılık, adli soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.