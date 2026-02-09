Adres bu sefer Ankara. Adliye memuru altınları çaldı
Mamak Belediyesi, "sosyal belediyecilik" vizyonuyla ilçede çalınmadık kapı bırakmıyor. Şeffaflık ve hakkaniyet ilkesiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, aşevinde pişen sıcak yemekler her gün bin 300 kişiye umut oluyor.

09 Şubat 2026
Mamak'ta 'Gönül Sofraları' Kuruluyor: 687 Haneye Her Gün Sıcak Yemek!

Mamak Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına sosyal destek hizmetlerini vites yükselterek sürdürüyor. Belediye bünyesindeki aşevinde, uzman ellerde titizlikle hazırlanan üç çeşit sıcak yemek; yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların sofralarına kadar ulaştırılıyor.

Hem Hanelere Hem Miniklere Destek

Mamak Belediyesi Aşevi, sadece evlere servis yapmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocukları da unutmuyor. Belediyeye bağlı kreşlerde eğitim gören miniklerin 3 öğün yemeği, gıda güvenliği ve yüksek besin değeri kriterleri gözetilerek yine bu merkezde hazırlanıyor. Hijyenik koşullarda paketlenen menüler; ana yemekten yoğurda, ekmekten içeceğe kadar eksiksiz bir şekilde servis ediliyor.

"Kamu Kaynağı, Gerçek İhtiyaç Sahibine"

Belediyenin sosyal yardım politikasının temelinde ise şeffaflık yatıyor. Kamu kaynaklarının doğru kullanımı için uygulanan süreç ise oldukça titiz:

Bakanlık Sorgusu: Başvuru yapan vatandaşlar önce Bakanlık verileri üzerinden inceleniyor.

Sosyolog İncelemesi:Belediye bünyesindeki sosyologlar, haneleri ziyaret ederek yerinde sosyal inceleme gerçekleştiriyor.

Adil Dağıtım: İncelemeler sonucunda gerçek ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlar, sisteme dahil edilerek kesintisiz hizmet almaya başlıyor.

7/24 Kesintisiz Hizmet

Yılın 365 günü mesai harcayan aşevi personeli, yemeklerin pişirilmesinden dağıtımına kadar olan süreci büyük bir titizlikle yönetiyor. Cenaze hizmetlerinden çocukların beslenmesine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan Mamak Belediyesi, sosyal destekleri ilçenin her noktasına yaymayı hedefliyor.

Nasıl Başvurulur? Sosyal desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 0 149 numaralı hat üzerinden veya bizzat belediye binasına gelerek başvurularını kolayca gerçekleştirebiliyor.

