Sanayi Üretimi 2025'te Yüzde 2,6 Arttı: Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 2025'te sanayi üretiminin yüzde 2,6 arttığını açıkladı. Katma değerli üretim ve yatırımlar ön planda.

Sanayi Üretimi 2025'te Yüzde 2,6 Arttı: Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 oranında artış gerçekleştiğini açıkladı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, katma değeri yüksek üretimi ve potansiyel büyümeyi güçlendiren, ayrıca enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaların olumlu sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti. Bakan, ülkenin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirmek amacıyla yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikaların sürdürüleceğini vurguladı.

Sanayi Üretiminde Yıllık Artış

2025 yılı sanayi üretim endeksi verilerine göre, üretimdeki artışın detayları şu şekilde açıklandı:

  • Yüksek teknolojili ürünlerde üretim yüzde 11,4 oranında arttı.
  • Sermaye mallarında üretim yüzde 8,5 oranında yükseldi.
  • Ham petrol ve doğal gaz çıkarımında ise yüzde 25,6 oranında artış kaydedildi.

Politika Öncelikleri ve Hedefler

Bakan Şimşek, açıklamasında "Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda, sanayi üretiminde sürdürülebilir büyüme ve teknolojik gelişimin desteklenmesi hedefleniyor.


