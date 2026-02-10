Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan TÜVTÜRK'e Sert Tepki

Adres bu sefer Ankara. Adliye memuru altınları çaldı
Adres bu sefer Ankara. Adliye memuru altınları çaldı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında
Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Altında makas daralıyor: İşte fiyatlar
Altında makas daralıyor: İşte fiyatlar
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13
Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan TÜVTÜRK'e Sert Tepki

Devlet Memurları Konfederasyonu, TÜVTÜRK önünde siyah çelenk bırakarak polis memuru Melih Okan Keskin'in ölümüne tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 14:03, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 14:05
Yazdır
Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan TÜVTÜRK'e Sert Tepki

Devlet Memurları Konfederasyonu, TÜVTÜRK araç muayene istasyonu önünde yaptığı basın açıklamasında, polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya sert tepki gösterdi. Açıklamanın ardından konfederasyon tarafından istasyon önüne siyah çelenk bırakıldı. Olayda, Keskin'in çalışanlarla yaşadığı tartışmanın ardından kalabalık bir grup tarafından darp edildiği, hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda yaşamını yitirdiği belirtildi. Konfederasyon, olayın sıradan bir kavga değil, organize bir linç olduğunu vurguladı ve kamu vicdanının derinden yaralandığını ifade etti.

Olayın Detayları ve Konfederasyonun Tepkisi

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, yaptığı açıklamada, "20-30 kişinin tek bir insanı darp ederek ölümüne sebep olması, organize bir linçtir. Bu saldırı yalnızca bir kamu görevlisine değil, devlete, topluma ve insanlığa yönelmiştir" ifadelerini kullandı. Keskin'in geride eşi ve iki çocuğunu bıraktığı hatırlatıldı.

Araç Muayene Sistemine Eleştiriler

Açıklamada, araç muayene sisteminin 2007 yılından bu yana tekelleşmesi ile birlikte vatandaşlara yönelik kötü muamele, baskı ve denetimsizlik iddialarının arttığına dikkat çekildi. TÜVTÜRK'ün acilen kamulaştırılması gerektiği vurgulanırken, araç muayene hizmetlerinin insan odaklı, şeffaf ve kamu denetimine açık şekilde yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Yargı Süreci ve Yasal Düzenleme Talepleri

  • Olayın tüm sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecinin yakından takip edileceği duyuruldu.
  • Kamu görevlilerine yönelik şiddetin son yıllarda artmasının tesadüf olmadığı belirtilerek, caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi istendi.

Basın Açıklamasının Sonu ve Mesajlar

Basın açıklamasında, "Bir daha böyle acılar yaşanmaması için sessiz kalmayacağız. Hukuk ve demokrasi çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz" mesajı verildi. Açıklama, hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için yapılan dua ve TÜVTÜRK önüne bırakılan siyah çelenk ile sona erdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber