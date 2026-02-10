Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunun ortak raporda son aşamaya gelindiğini söyledi. Taslak raporun partilere gönderildiğini açıklayan Kurtulmuş, komisyonda bu taslak raporun oylanacağını söyledi.

Haber Giriş : 10 Şubat 2026 14:16, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 14:17
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı.

Terör Türkiye sürecine ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, raporda nihai noktaya gelindiğini dile getirdi.

"İlk rapora baktığınızda partilerin arasında uzlaşacak bir zemin görülmüyor ama bu toplantılarla uzlaşacak konular tespit edildi." diye konuşan Kurtulmuş, ana çerçevelerin ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Dün itibarıyla 5 kişiye üzerinde çalışılan taslak metnini gönderdiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Herhalde önümüzdeki günlerde komisyonu 50 vekili bir araya getirerek oylamayı gerçekleştirip komisyon olarak görevimizi tamamlayıp Meclis Başkanlığı'na teslim ederiz." dedi.

Kurtulmuş, raporun oylandıktan sonra komisyonun görevinin sona ereceğini de açıkladı.

