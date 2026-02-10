Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!

Kiraların yükselmesinin yanı sıra aidat bedelleri de cep yakmaya devam ediyor. EVA Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan güncel bir araştırma, İstanbul'un lüks semtlerinde aidatların 70 bin TL seviyelerine kadar ulaştığını ortaya koydu.

Haber Giriş : 10 Şubat 2026 14:26, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 14:25
İstanbul'da konut giderleri, kira fiyatlarındaki yükselişin ardından site aidatlarında da tarihi seviyelere ulaştı. EVA Gayrimenkul'ün paylaştığı veriler, özellikle merkezi lokasyonlardaki ve lüks konut projelerindeki yaşam maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını ortaya koydu. Çalışmaya göre İstanbul genelinde ortalama kira bedeli 36 bin 300 TL seviyesinde bulunurken, lüks sitelerde aidat tutarlarının 70 bin TL'ye kadar yükseldiği ve bazı projelerde kira bedelini ikiye katladığı dikkat çekti.

T24'ün haberine göre, İstanbul genelinde aidatların en yüksek seyrettiği bölgeler; güvenlik, teknik hizmetler, geniş sosyal imkanlar ve yönetim giderlerinin yoğun olduğu ilçeler olarak öne çıkıyor.

Listenin başında yer alan bölgeler şunlar:

Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer, lüks rezidansların ve prestijli konut projelerinin yoğunlaştığı ilçeler arasında yer alırken, bu bölgelerde site aidatları genellikle 15 bin TL seviyesinden başlayarak yukarı yönlü artış gösteriyor.

Üsküdar ve Beykoz'da ise özellikle villa tipi site yerleşimlerinin yaygın olması nedeniyle aidat tutarları daha yüksek seviyelere çıkabiliyor ve kısa sürede ciddi rakamlara ulaşabiliyor.

Villa sitelerinde aidatlar genellikle 23 bin TL ile 30 bin TL arasında

Araştırmanın çarpıcı detaylarından biri, site içindeki hane sayısının maliyetlere yansıması oldu. Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz gibi villa sitelerinin ağırlıkta olduğu bölgelerde durum şöyle özetleniyor:

Bu ilçelerdeki villa sitelerinde aidatlar genellikle 23 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Villa sayısının sınırlı olduğu butik sitelerde, ortak giderler daha az haneye bölündüğü için aidatlar ortalamanın çok üzerine çıkarak rekor seviyelere (70 bin TL) ulaşıyor.

Bağdat Caddesi'nde lüks rezidans aidatları 15-20 bin TL bandında

Kadıköy'ün en gözde bölgelerinden Bağdat Caddesi ve çevresindeki rezidans projelerinde aidat seviyeleri, diğer ultra lüks lokasyonlara kıyasla daha dengeli bir tablo ortaya koyuyor. Bölgedeki nitelikli konut projelerinde aylık aidatların çoğunlukla 15 bin TL ile 20 bin TL bandında değiştiği görülüyor.

