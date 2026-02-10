Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net