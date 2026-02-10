Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretinin dijital ayağına yönelik 14 ilde dev bir operasyon gerçekleştirdi. "Avcı" adı verilen yerli ve milli yapay zeka yazılımının ilk kez kullanıldığı operasyonda, sosyal medya ve şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden zehir ticareti yapan şebekeler tek tek tespit edildi. 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı baskınlarla 305 şüpheli gözaltına alınırken, dijital dünyadaki suç ağlarına büyük bir darbe vuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber devriye ekipleriyle koordineli olarak yürüttüğü 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, uyuşturucu ticaretinin dijital ayağına darbe vuran dev bir operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticaretini anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformlarına taşıyan şebekeler tek tek tespit edildi.

"Avcı" zehir tacirlerini izledi

Operasyonun en dikkat çekici detayını ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Avcı" projesi oluşturdu.

Türkiye'de yapay zeka destekli ilk uyuşturucu operasyonu olma özelliğini taşıyan bu süreçte, "Avcı" uygulaması sayesinde dijital dünyadaki milyonlarca veri analiz edildi.

Yapay zeka algoritmaları; şüphelilerin polisiye tedbirlerden kaçmak için kullandığı yöntemleri, gizli kullanıcı adlarını ve şifreli yazışma kalıplarını çözümledi. Kendilerini gizlemek için sürekli kimlik bilgisi değiştiren ve 24 saat esasına göre faaliyet gösteren şüpheliler, "Avcı"nın radarına takılmaktan kurtulamadı.

Şifreli gruplar ve referanslı üyelik sistemi deşifre edildi

Emniyet birimlerinin titiz çalışmaları sonucu, şebekenin işleyişine dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin, uyuşturucu arzını sağlamak amacıyla anlık mesajlaşma uygulamalarında "uçtan uca şifreli" kapalı gruplar kurdukları belirlendi.

Bu gruplara sadece özel davet veya referansla üye kabul edildiği, uyuşturucu sevkiyatının ise "güvene dayalı kurye ağı" üzerinden yürütüldüğü tespit edildi. Dijital platformlarda yönetici ve moderatör olarak görev yapan şahısların, yapay zeka destekli teknik takip sayesinde gerçek kimliklerine ulaşıldı.

14 ilde eş zamanlı baskın

"Avcı" projesiyle kimlikleri ve adresleri belirlenen zanlılara yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 305 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, dijital materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak uyuşturucu ile mücadelenin hem sahada hem de dijital mecralarda kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yerli ve milli yazılım: Avcı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Avcı" projesi/uygulaması, dijital dünyadaki suçlarla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla hayata geçirildi.

Avcı ile özellikle siber suçların işlenmeden önlenmesi veya işlendikten sonra faillerin hızlıca tespit edilmesi hedeflendi.

Emniyet güçlerinin dijital mecrada "gözü ve kulağı" olacak olan Avcı ile, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, provokatif paylaşımlar ve dijital ayak izi takibi gibi alanlarda suçlular takip edilerek deşifre edilecek.

