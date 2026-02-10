Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyu sürecek yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak etkili olurken, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Özellikle perşembe ve cuma günleri Kıyı Ege ve Akdeniz bölgesinde yağışların şiddetini artıracağı, iç kesimlerde ise fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 16:23, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 16:51
Yazdır

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdun büyük bir kesiminin hafta süresince yağışlı havaların etkisinde olacağını belirten Tekin, genellikle yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceğini bildirdi.

Yarın, Ege, Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağış alacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceli'de yağışlar kuvvetli kar şeklinde olacak. Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak var. Bunun yanında ise Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kuvvetli kar bekliyoruz."

Tekin, vatandaşların ani sel su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kar yağışının olduğu yerlerde ise buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Perşembe günü kuvvetli rüzgar

Perşembe günü ise Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan dışında tüm yurtta yağışların görüleceğini dile getiren Tekin, "Perşembe günü özellikle Kıyı Ege, Akdeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışlar kuvvetli olurken, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli şekilde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, perşembe günü için Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, batı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli eseceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Cuma günü ise Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri dışında tüm yurtta yağışların etkisini sürdüreceğini kaydeden Tekin, "Cuma günü yine Kuzey Ege kıyıları, Güney Ege, Akdeniz geneli, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında yağış kuvvetli olacak. Özellikle Güney Ege, Akdeniz genelinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışlara maruz kalacağız." diye konuştu.

Tekin, hava sıcaklığının hafta boyunca yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak beklendiğini belirten Tekin, perşembe ve cuma günü yağışların devam edeceğini söyledi.

Tekin, İstanbul'da yarın parçalı bulutlu bir havanın, perşembe ve cuma günleri ise yağışlı havanın etkili olacağını ifade etti.

İzmir'de ise yarın yağış beklenmediğini aktaran Tekin, perşembe ve cuma günleri kuvvetli yağışların görüleceğini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber