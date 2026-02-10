Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
Cinayette şantaj iddiası: 200 bin TL kredi çekti, arkadaşını öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin arkasından şantaj iddiaları çıktı.

Cinayette şantaj iddiası: 200 bin TL kredi çekti, arkadaşını öldürdü

Olay, önceki gün Kızılpınar Atatürk Mahallesi Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vahap Öden ile arkadaşı Nevzat Algan arasında buluşma sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Öden, yanında bulunan bıçakla Algan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Algan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

200 bin TL'lik şantaj iddiası

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, hayatını kaybeden Algan'ın bir süre önce arkadaşının bir otelde kadınla birlikte olduğu anlara ait fotoğraf ve görüntüler kaydettiği ve bu görüntüler üzerinden şantaj yaptığı iddia edildi. İddiaya göre Vahap Öden, söz konusu görüntülerin ailesine gösterilmemesi karşılığında kredi çekerek yaklaşık 200 bin TL ödeme yaptı. Algan'ın, bazı fotoğrafları teslim etmesine rağmen elinde video görüntülerinin de bulunduğunu belirterek yeniden para talep ettiği, tarafların bu nedenle konuşmak ve görüntüleri almak amacıyla mezarlık mevkiinde buluştuğu, tartışmanın da burada çıktığı öne sürüldü.

Tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli Vahap Öden, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, yaşamını yitiren Nevzat Algan'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının katılımıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

