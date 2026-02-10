Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!

Türkiye'nin farklı bölgelerinde son 60 günde bulunan insansız hava araçlarına bir yenisi Ordu'nun Ünye ilçesinde eklendi. Devlet Sahil Yolu üzerindeki kıyı şeridinde parçalanmış halde bulunan İHA, emniyet birimleri tarafından koruma altına alınarak incelemeye gönderildi. Daha önce Kocaeli'de bulunan Rus menşeli Orlan-10 ve İstanbul'da bulunan kamikaze drone benzeri araçların ardından, Ünye'de bulunan parçaların menşei ve hangi amaçla kullanıldığı araştırılıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 16:58, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 17:02
Yazdır

Ordu'nun Ünye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı (İHA) parçası olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İKİ AYDA BEŞİNCİ İHA

ANKARA

15 Aralık'ta da Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren insansız hava aracı, F-16'lar tarafından takip edildi, Çankırı-Ankara hattında Elmadağ ilçesi yakınlarında düşürüldü.

Edinilen bilgilere göre Çankırı üzerinden Ankara'nın Polatlı ilçesine doğu ilerleyince Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarına alarm reaksiyon emri verildi. Uçaklar müdahale için İHA'nın yerleşim birimlerinden uzak bir noktaya ilerlemesini bekledi.

Kimliği belirsiz insansız hava aracının Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına girmesi nedeniyle Ukrayna ya da Rusya'ya ait olduğu değerlendiriliyor.

KOCAELİ

19 Aralık'ta ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırsal alana düşen İHA ekipleri alarma geçirdi.

İHA'nın bazı parçalarının kırıldığı görülürken, ekipler inceleme başlattı.

İçişleri Bakanlığı, İHA'nın Rus menşeli keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğunu açıkladı.

BALIKESİR

20 Aralık'ta Balıkesir'in Manyas ilçesinde de İHA bulundu.

Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

İHA üzerinde Ankara'da incelemeler sürüyor.

ARNAVUTKÖY KARABURUN

6 Şubat tarihinde İstanbul'un Karadeniz sahilinde Arnavutköy ilçesinde, balıkçılar denizde insansız hava aracı buldu.

İnsansız hava aracının kime ait olduğu belirlenmeye çalışıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber