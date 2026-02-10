Çöp ayrıştırma bandında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Olay, Bergama ilçesi Armağanlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 Şubat günü saat 22.40 sıralarında tesisteki çöp ayrıştırma bandında çalışan işçiler, bant üzerinde atıkların arasında bir bebek olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde, bantta bulunan bedenin yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait olduğu ve bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.