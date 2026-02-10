Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin elektrikli araç satış hacminde Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük 4'üncü pazarı konumuna yükseldiğini açıkladı. Elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payının yüzde 16'yı aştığını belirten Erkoç, bu durumun ikinci el piyasasında da büyük bir değişim başlattığını vurguladı. Erkoç, ikinci elde güvenli bir ticaret için batarya performans raporlaması ve şeffaf ekspertiz süreçlerinin artık bir zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 19:25, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 19:34
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomotiv sektöründe ağırlığını artıran elektrikli araçların, ikinci el piyasasında da etkili olmaya başladığını bildirdi.

Erkoç, elektrikli otomobillerin 2025 yılı itibarıyla küresel otomotiv pazarında ana akım haline geldiğini, Türkiye'nin de bu dönüşümde Avrupa'nın öne çıkan ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Yeni otomobil satışlarında elektrikli araçların payının Avrupa genelinde yaklaşık yüzde 17 seviyesine ulaştığına dikkati çeken Erkoç, "Türkiye elektrikli araç satış hacmiyle Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük 4'üncü elektrikli otomobil pazarı konumuna yükseldi. Bu tablo, elektrikli araçların yalnızca yeni satışlarda değil, ikinci el piyasasında da belirleyici bir ağırlık kazandığını gösteriyor." dedi.

Erkoç, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobiller içinde elektrikli araçların payının yüzde 2'nin üstüne çıktığına işaret ederek, aynı yıl trafiğe yeni kaydı yapılan otomobillerde ise elektrikli araç oranının yüzde 16 seviyesini aştığını dile getirdi.

Söz konusu verilerin, ilerleyen dönemde ikinci el piyasasındaki elektrikli araç sayısını artıracağını ve pazar dengelerini doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Erkoç, elektrikli araçlara yönelik artan ilginin tesadüf olmadığını, bu tercihin arkasında birden fazla yapısal nedenin bulunduğunu ifade etti.

Erkoç, bu otomobillerin yakıt maliyeti düşüklüğü, sürüş konforu ve çevresel farkındalık gibi birçok sebep nedeniyle daha fazla tercih edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu unsurlar, elektrikli araçların sadece bugünün değil, geleceğin de temel ulaşım seçeneklerinden biri haline gelmesini sağlıyor. Ayrıca Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'un pazara girişiyle elektrikli araçlar, tüketici nezdinde daha erişilebilir ve güvenilir bir alternatif olarak görülmeye başlandı. Bu durum, elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandıran önemli faktörlerden biri oldu."

"İkinci elde teknik altyapı güçlendirilmeli"

Elektrikli araçların ikinci el pazarında geleneksel bakış açısını değiştirdiğine işaret eden Erkoç, ikinci el elektrikli araçlarda batarya sağlığı, menzil performansı, kullanım profili ve teknik şeffaflığın kullanıcıların alım kararlarında belirleyici hale geldiğini anlattı.

Erkoç, bu durumun ikinci el piyasasında yeni bir uzmanlık ve standart ihtiyacını beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçların ikinci el pazarında sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde büyüyebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Batarya performansının objektif biçimde raporlanması, elektrikli araçlara uygun ekspertiz süreçlerinin yaygınlaştırılması ve tüketici güvenini esas alan kurumsal standartların oluşturulması büyük önem taşıyor. İkinci el piyasasında teknik veriye dayalı ve şeffaf bir yapı kurmak, sektörün geleceği açısından artık bir zorunluluktur."

Elektrikli otomobillerin sıfır satışlardaki hızlı yükselişiyle ikinci el piyasasında da daha görünür, erişilebilir ve belirleyici hale gelmesinin beklendiğini dile getiren Erkoç, bu sürecin doğru standartlar ve güven temelli bir yaklaşımla yönetilmesi halinde, ikinci el otomotiv sektöründe kalıcı bir değer dönüşümü oluşturacağını sözlerine ekledi.

