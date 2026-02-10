Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, devlet korumasında yetişmiş gençlere yönelik yeni bir kariyer fırsatı kapısı açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunan adaylara, Milli Eğitim Akademisi tarafından kapsamlı bir hazırlık eğitimi verilecek.



Hazırlık Eğitimi Neler İçerecek?



7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde hazırlanacak bu eğitim, teorik ve uygulamalı derslerden oluşacak. Adaylar, bu eğitim sayesinde öğretmenlik mesleğine gerekli tüm bilgi ve becerilerle donanmış halde başlayacaklar.



Sınavsız Giriş Hakkı: 7528 Kanunu'ndan Doğan Bir Hak



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurusunun en önemli kısmı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hak sahipliği bulunan kişilerin Milli Eğitim Akademisi'ne girişlerinde sınav şartı aranmayacak olmasıdır. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 9. maddesi gereğince verilen bu hak, devlet korumasında yetişen gençlere önemli bir avantaj sağlıyor.



Başvuru Süreci: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'ne Başvuru



Devlet korumasında yetişmiş ve bu haklardan yararlanmak isteyen öğretmen adaylarının başvuru süreci oldukça basit. Adaylar, bulundukları illerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Birimlerine başvurmaları gerekiyor.



Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2026



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adayların başvurularını 19 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlaması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların bu önemli fırsatı kaçırmamak için zamanında başvuru yapması önem taşıyor.



Sosyal Kapsayıcılık Adımı



Bu uygulama, devlet korumasında yetişen gençlerin topluma kazandırılması ve sosyal kapsayıcılığın sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, bu sayede binlerce genç için eğitim ve istihdam fırsatı yaratıyor.