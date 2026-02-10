Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasında yetişmiş ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hak sahipliği bulunan gençlerin Milli Eğitim Akademisi'ne sınavsız girerek sözleşmeli öğretmen olma imkanına sahip olacaklarını duyurdu. Bakanlık, ilgili gençlerin başvurularını 19 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlaması gerektiğini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, devlet
korumasında yetişmiş gençlere yönelik yeni bir kariyer fırsatı kapısı açılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen
olarak atanmak üzere başvuruda bulunan adaylara, Milli Eğitim Akademisi tarafından
kapsamlı bir hazırlık eğitimi verilecek.
Hazırlık Eğitimi Neler İçerecek?
7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında belirlenen öğretmenlik mesleği
yeterlikleri çerçevesinde hazırlanacak bu eğitim, teorik ve uygulamalı derslerden
oluşacak. Adaylar, bu eğitim sayesinde öğretmenlik mesleğine gerekli tüm bilgi
ve becerilerle donanmış halde başlayacaklar.
Sınavsız Giriş Hakkı: 7528 Kanunu'ndan Doğan Bir Hak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurusunun en önemli kısmı, 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hak sahipliği bulunan kişilerin Milli Eğitim
Akademisi'ne girişlerinde sınav şartı aranmayacak olmasıdır. 7528 sayılı Öğretmenlik
Mesleği Kanunu'nun 9. maddesi gereğince verilen bu hak, devlet korumasında yetişen
gençlere önemli bir avantaj sağlıyor.
Başvuru Süreci: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'ne Başvuru
Devlet korumasında yetişmiş ve bu haklardan yararlanmak isteyen öğretmen adaylarının
başvuru süreci oldukça basit. Adaylar, bulundukları illerdeki Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Bakım Sonrası Rehberlik
ve İzleme Birimlerine başvurmaları gerekiyor.
Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2026
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adayların başvurularını 19 Şubat 2026 tarihine
kadar tamamlaması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Bu tarihten sonra yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların bu önemli fırsatı kaçırmamak için
zamanında başvuru yapması önem taşıyor.
Sosyal Kapsayıcılık Adımı
Bu uygulama, devlet korumasında yetişen gençlerin topluma kazandırılması ve sosyal kapsayıcılığın sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, bu sayede binlerce genç için eğitim ve istihdam fırsatı yaratıyor.