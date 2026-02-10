Polis memuru yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi alınan alınan Polis Memuru Murat Saçan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

