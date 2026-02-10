Polis memuru yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görev yapan ve geçirdiği rahatsızlığın ardından yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybeden Polis Memuru Murat Saçan, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 20:24, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 20:44
Kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi alınan alınan Polis Memuru Murat Saçan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Saçan'ın vefatı, ailesini, sevenlerini ve emniyet teşkilatını yasa boğdu. Saçan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Susurluk ilçesi Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, ilçe kabristanlığında toprağa verildi.