Muhittin Böcek ve 41 şüpheli hakkında dava: İlk duruşma 16 Mart'ta

Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Muhittin Böcek ve 41 şüpheli hakkında dava: İlk duruşma 16 Mart'ta

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 5 Temmuz 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da aralarında yer aldığı 41 sanıklı davanın iddianamesi kabul edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 20:36, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 20:44
Yazdır
Muhittin Böcek ve 41 şüpheli hakkında dava: İlk duruşma 16 Mart'ta

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.

5 Temmuz 2025'te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ında aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame düzenlendi. İddianamede, icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamalarına yer verildi. Bu aşamada tespit edilen 26 eylem yönünden hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi. Muhittin Böcek'in icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması; Mustafa Gökhan Böcek'in yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, nüfuz ticareti ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 16 Mart'ta yapılacağı bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber