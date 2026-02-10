Ankara'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu belirlemiş, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B, M.Ş. ve N.A. ile durumu bilmesine rağmen müdahale etmeyen iş yeri sahibi B.Ç'yi gözaltına almıştı.

Olayın meydana geldiği iş yerinde yaklaşık 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu tespit edilmişti.