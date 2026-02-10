Trump, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini gönderecek iddiası

Üç ilde eğitime bir gün ara verildi
Üç ilde eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini gönderecek iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü belirterek, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 22:20, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 22:28
Yazdır
Trump, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini gönderecek iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü belirterek, "Oraya giden bir donanmamız var ve bir tane daha gidebilir" ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasındaki müzakerelerinin ikinci turunun önümüzdeki hafta gerçekleşmesini beklediğini söyleyen Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız" dedi.

Trump, geçtiğimiz sene haziran ayında ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen saldırı hakkında, "Geçen sefer bunu yapacağıma inanmadılar. Haddinden fazla ileri gittiler" ifadelerini kullandı. Trump, söz konusu görüşmelerin öncekilerinden "çok farklı" olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer programını kapsayan herhangi bir anlaşmanın "çok kolay" olduğunu, ancak İran'ın balistik füze stoklarının da ele alınmasının mümkün olacağını düşündüğünü aktaran Trump, "İran ile harika bir anlaşma yapabiliriz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD-İran müzakereleri konusunda endişeli olmadığını düşündüğünü ifade eden Trump, "O da bir anlaşma istiyor. İyi bir anlaşma istiyor" dedi.

Trump ve Netanyahu yarın Beyaz Saray'da görüşecek

Netanyahu, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana yarın ABD'ye 7'nci ziyaretini gerçekleştirecek. Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelecek olan Netanyahu, Trump'a İran ile müzakereler konusunda İsrail'in görüşünü sunacak. Netanyahu, ABD'ye gitmek üzere uçağa binmeden önce yaptığı açıklamada, "Başkana bu müzakerelerin ilkeleriyle ilgili görüşümüzü sunacağım. Benim görüşüme göre, bu ilkeler sadece İsrail için değil, Orta Doğu'da barış ve güvenlik isteyen tüm dünya için önemli" dedi.

ABD ve İran, geçtiğimiz sene haziran ayında İran ve İsrail arasındaki 12 Gün Savaşı'ndan bu yana ilk kez 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelmiş ve İran'ın nükleer programını ele almıştı. ABD, İran'ın balistik füzelerini müzakerelere dahil etmek isterken, İran, ise nükleer programı dışındaki hiçbir konuda müzakere yapmayacağını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber