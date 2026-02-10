Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!

Kayseri'de çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çaldıktan sonra eşekle kaçan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte dün meydana gelen olayın ardından hırsızlık zanlısının kimliğini güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit etti.

Gözaltına alınan M.Ç. (26), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan altınlar zanlının sakladığı yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Olaya ait ulaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının forkliftle kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak içeri girdiği, altınları aldıktan sonra eşekle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta dün, çalıntı olduğu değerlendirilen bir forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camları kırıp 150 gram altın çaldıktan sonra olay yerinden eşekle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.