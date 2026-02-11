Adalet ve İçişleri Bakanları değişti

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan atama kararıyla kabinede iki kritik bakanlıkta görev değişimi yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına yeni isimler atandı.

Adalet Bakanlığına Akın Gürlek atandı

Atama kararına göre, görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek getirildi. Akın Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri uyarınca Adalet Bakanı olarak atandı.

İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi getirildi

Kararla birlikte İçişleri Bakanlığı'nda da değişikliğe gidildi. Görevden af talebi kabul edilen Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi atandı.

Kabinede dikkat çeken değişim

Adalet ve İçişleri gibi iki kritik bakanlıkta aynı anda yapılan değişiklik, Ankara kulislerinde dikkatle takip edilirken, yeni bakanların önümüzdeki günlerde kamuoyuna yönelik ilk açıklamalarını yapması bekleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir?

Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, yargı camiasında uzun yıllardır çeşitli kritik görevlerde bulunmuş bir isimdir. Hukuk eğitiminin ardından hakimlik ve savcılık mesleğine başlayan Gürlek, özellikle ceza yargılamaları alanındaki görevleriyle tanındı.

Görev süresi boyunca ağır ceza mahkemelerinde ve yüksek yargı süreçlerinde aktif rol alan Akın Gürlek, son yıllarda kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda verdiği kararlarla dikkat çekti. 10 Şubat 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile, görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Akın Gürlek, 1982 doğumlu genç hukukçu ve yargı mensubudur. Nevşehir doğumlu olan Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2005 yılında mezun oldu ve meslek hayatına hakim olarak başladı. Eğitimini hukuk alanında tamamladıktan sonra hakimlik kariyerine adım atan Gürlek, çeşitli il ve ilçelerde hakim olarak görev yaptı.

Kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı oldu; bu görevde bulunurken kamuoyunun yakından takip ettiği birçok kritik davaya başkanlık etti. Mahkeme başkanı olarak özellikle terörle mücadele, organize suçlar ve yüksek profilli adli dosyalarla ilgili karar süreçlerinde yer aldı.

Daha sonra Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Gürlek, Adalet Bakanlığı bürokrasisinde üst düzey idari sorumluluklar üstlendi. 2024 yılında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı; bu görev, Türkiye'nin en büyük adliyelerinde yönetici bir konumda bulunmasını sağladı.

Gürlek, hem yargı pratiği hem de idari sorumluluklarıyla tanınan bir isim olarak kamuoyunda yer almaktadır. Evli ve çocuk sahibidir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?

İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, mülki idare kökenli bir bürokrat olarak biliniyor. Kamu yönetimi ve iç güvenlik alanlarında çeşitli görevler üstlenen Çiftçi, uzun yıllar devletin farklı kademelerinde idari sorumluluklar aldı.

Valilik ve merkez teşkilatı görevlerinde edindiği tecrübeyle öne çıkan Mustafa Çiftçi, özellikle kamu düzeni, güvenlik ve yerel yönetimler alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Görevden af talebi kabul edilen Ali Yerlikaya'nın yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İçişleri Bakanı olarak atandı.

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğmuş deneyimli bir bürokrat ve mülki idare amiridir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1995'te mezun olan Çiftçi, 1996'da İçişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak kaymakam adayı oldu.

Kariyerinin ilk dönemlerinde Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman gibi çok sayıda ilçede kaymakamlık yapan Çiftçi, daha sonra İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığı ve TBMM Özel Kalem Müdürlüğü ile Başkan Başmüşavirliği gibi üst düzey görevlere getirildi.

Valilik kariyerinde de öne çıkan Çiftçi, Çorum Valiliği görevini yürüttükten sonra 9 Ağustos 2023'te Erzurum Valisi olarak atandı ve burada görev yaptığı süre boyunca il idaresi ve kamu düzeni alanında sorumluluk üstlendi.

Eğitim alanında da aktif olan Çiftçi, yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında çalışmalar yürüttü. Ayrıca Adalet, İktisat ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde de eğitim aldı; halen başka akademik çalışmaları sürmektedir.

Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmekte, evli ve üç çocuk babasıdır.