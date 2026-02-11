MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerinden ayrılan Yılmaz Tunç ile Ali Yerlikaya, yayımladıkları mesajlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Her iki isim de Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak yeni bakanlara başarı dileğinde bulundu.

Haber Giriş : 11 Şubat 2026 00:20, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 00:23
Kabinede yapılan değişikliğin ardından görevlerinden ayrılan Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya, kamuoyuna ayrı ayrı veda mesajları yayımladı. Açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edilirken, devlet ve millet için çalışmanın süreceği vurgulandı.

Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanımızın yanında olmak gurur vesilesidir

Adalet Bakanlığı görevinden ayrılan Yılmaz Tunç, açıklamasında 2001 yılında başlayan siyasi yolculuğuna dikkat çekti. AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı'ndan milletvekilliğine, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı'ndan Meclis Grup Başkanvekilliğine uzanan süreçte çeşitli görevler üstlendiğini hatırlatan Tunç, 4 Haziran 2023'te Adalet Bakanı olarak atanmasının sorumluluğunu gururla taşıdığını belirtti.

Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hukuk devleti ve demokrasi alanında gerçekleştirilen reformlara katkı sunmanın kendisi için bir onur olduğunu ifade ederek, bundan sonra da Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Tunç, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de görevinde başarılar diledi.

Ali Yerlikaya: Görevimi gönül rahatlığıyla devrediyorum

İçişleri Bakanlığı görevini devreden Ali Yerlikaya ise açıklamasında, 4 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle başladığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devrettiğini duyurdu. Yerlikaya, yeni İçişleri Bakanı Çiftçi'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Yerlikaya mesajında, görev süresi boyunca verdiği destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu. Ayrıca ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapan İçişleri Bakanlığı personeline teşekkür eden Yerlikaya, kamu hizmetini farklı alanlarda sürdürme kararlılığını da vurguladı.

Veda mesajlarında ortak vurgu: Devlete hizmet sürecek

Her iki bakanın açıklamalarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlılık, devlete hizmet anlayışı ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı vurgusu öne çıktı. Tunç ve Yerlikaya, görev değişiminin bir bayrak devri olduğunu belirterek yeni bakanlara başarı dileklerini iletti.

Bu mesajlarla birlikte kabinedeki görev değişikliği süreci resmen tamamlanmış oldu.

