MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Üç ilde eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
11 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

11 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 00:11, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 00:14
11 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine katılacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Büyükada'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Ankara/10.00/İstanbul/14.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" ile TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu'nda düzenlenecek GCIP Türkiye 2025 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.00/10.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6. Küresel Konferansı Açılış Töreni ile Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Sosyal Koruma Kapsamının Genişletilmesi ve Kayıtlılığa Geçiş: İyi Uygulamalar ve Yenilikçi Yaklaşımlar Paneli'ne iştirak edecek.

(Marakeş)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, RTÜK tarafından Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenecek, "Siber Zorbalığa Karşı Dayanıklılık ve Empati Odaklı Yaklaşım" çalıştayının sonuç bildirgesi toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Kadın Kolları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenecek "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/09.00)

5- TBMM'den

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup Toplantıları gerçekleştirecek.

(TBMM/14.00/10.30/9.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GCIP Türkiye 2025 Hızlandırıcı Programı ödül törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi ticaret satış hacim endeksi ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda grup etabının 18. ve son haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, Almanya'nın Niners Chemnitz takımını konuk edecek, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ise Litvanya'nın Neptunas ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00/Klaipeda/21.00)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu dördüncü maçında Galatasaray MCT Technic, Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Le Mans/22.00)

3- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu altıncı ve son maçında Aliağa Petkimspor, Yunanistan'ın Peristeri ekibini ağırlayacak.

(İzmir/18.00)

4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının beşinci haftasında, A Grubu'nda Ziraat Bankkart, Fransa'nın Tours VB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Tours/22.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Hollanda'nın Orion Stars ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Doetinchem/22.00)

6- Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Altekma, Romanya'nın SCM Zalau takımına konuk olacak.

(Zalau/19.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçı oynanacak.

(Bursa/17.00)

8- 2026 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Badminton Takımlar Şampiyonası, Başakşehir Spor Kompleksi'nde başlayacak.

(İstanbul/10.30)

