Yeni İçişleri Bakanı Türkiye birincisi hafız

İçişleri Bakanlığına atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yalnızca bürokratik kariyeriyle değil, hafızlık alanındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Çiftçi, Diyanet'in düzenlediği yarışmada Türkiye birincisi olmuştu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 00:41, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 00:45
Yeni İçişleri Bakanı Türkiye birincisi hafız

Hafızlığıyla öne çıkan bir İçişleri Bakanı: Mustafa Çiftçi

İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi, dini ilimler alanındaki başarısıyla da kamuoyunun gündemine geldi. Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hafız Kal Yarışması" Türkiye finalinde önemli bir derece elde etti.

Türkiye finalinde birincilik

2024 yılında Erzincan'da gerçekleştirilen "Hafız Kal Yarışması" Türkiye finalinde, 15 cüz kategorisinde yarışan Mustafa Çiftçi, Türkiye birincisi oldu. Bürokrasinin zirvesine uzanan kariyerinde bu başarısı, Çiftçi'yi benzer atamalardan ayıran dikkat çekici bir özellik olarak öne çıkardı.

Mustafa Çiftçi kimdir?

1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğan Mustafa Çiftçi, kamu yönetimi ve hukuk başta olmak üzere çok yönlü bir eğitim ve kariyer geçmişine sahip.

Eğitim: 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Kaymakamlık: Gülağaç, Tekman, Derinkuyu, Adilcevaz ve Kaman'da kaymakamlık yaptı.

Merkez görevleri: İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı; TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

Yüksek lisans: Selçuk Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde iki ayrı yüksek lisans programını tamamladı.

Lisans eğitimleri: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Adalet bölümlerinden mezun oldu.

Devam eden eğitim: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Tarih bölümünde öğrenimini sürdürüyor.

Valilik tecrübesi

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çorum Valisi olarak atanan Çiftçi, yaklaşık 4 yıl 9 ay görev yaptı. 9 Ağustos 2023 tarihli kararnameyle Erzurum Valiliğine atandı ve 18 Ağustos 2023'te görevine başladı.

Bürokrasi, akademi ve hafızlık bir arada

Mustafa Çiftçi'nin İçişleri Bakanlığına atanması; çok disiplinli akademik geçmişi, uzun yıllara dayanan mülki idare tecrübesi ve hafızlık alanındaki Türkiye birinciliği ile birlikte değerlendiriliyor. Bu yönüyle Çiftçi, son dönemin en dikkat çeken bakan atamalarından biri olarak öne çıkıyor.

