Diyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı

6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Altında yön yukarı döndü: İşte fiyatlar...
Altında yön yukarı döndü: İşte fiyatlar...
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Diyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 08:26, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 09:53
Yazdır

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Diyarbakır, Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 115 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, bu silahlara ait şarjör ve fişekler ile suçta kullanıldığı değerlendirilen tır ve otomobil ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber