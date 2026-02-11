44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...

6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı'na göre; yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu. Yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Gürlek, son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ifa ediyordu. Gürlek, son dönemde İBB'deki yolsuzluklara, futboldaki bahis ve şike ile ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarıyla kamuoyunda da adından sıkça söz ettirmişti. Görevi Gürlek'e teslim edecek Yılmaz Tunç da, "Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz." sözleriyle veda etti.

11 Şubat 2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bu gece yayımlanan Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı görevine atandı.

Yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Gürlek, hakimlikten mahkeme başkanlığına, bakan yardımcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına uzanan yoğun bir mesleki geçmişe sahip.

44 yaşındaki Gürlek, Türkiye'nin en kritik bakanlıklarından birinin başına geçti. Siyasi parti kimliği bulunmayan ve tamamen devlet bürokrasisinden gelen Gürlek, özellikle İstanbul'daki başsavcılık dönemiyle kamuoyunun hafızasında yer edinen bir hukukçu.

Akın Gürlek kimdir?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, hukuk eğitimini 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından yargı teşkilatına katılan Gürlek, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hakim olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk babası olan Gürlek, kariyer odaklı ilerleyişiyle kısa sürede dikkat çekti.

Kritik görevlerde bulundu

Gürlek'in kariyerindeki en hareketli dönem İstanbul'da başladı. Kentin önemli ağır ceza mahkemelerinde başkanlık görevlerinde bulundu. Bu süreçte kamuoyunda geniş yankı uyandıran birçok yüksek profilli davayı yönetti. Bu performansı, onu 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcılığı görevine taşıdı. Bakanlık bürokrasisinde geçirdiği iki yılın ardından, yargının kalbi olarak görülen İstanbul'a bu kez Cumhuriyet Başsavcısı olarak döndü.

İstanbul Başsavcılığı'ndan Kabineye
8 Ekim 2024'te başladığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde toplumsal ve siyasi açıdan hassas birçok dosyayı koordine eden Gürlek, 11 Şubat 2026 sabahı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yılmaz Tunç'un halefi oldu.

Gürlek'in, yeni dönemde yargı reformları ve dijital adalet dönüşümünün en önemli uygulayıcılarından biri olması bekleniyor.

Yılmaz Tunç'tan veda paylaşımı
Görevi Gürlek'e teslim edecek Yılmaz Tunç da, "Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz." sözleriyle veda etti.
Gürlek'e başarı dileyen Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

