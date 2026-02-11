Samsun'da otomobil sulama kanalına devrildi 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'un Terme ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 09:00, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 09:01
Faruk Bilgin'in (26) kullandığı otomobil, Gölyazı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki Abdülkadir Bilgin (27) yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Faruk Bilgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.