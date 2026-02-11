Ünlü şarkıcı Hakan Peker emekli oldu! Maaşını açıkladı

"Ateşini Yolla", "Kelimeler Yetmez", "Karam" gibi şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran90'lı yılların unutulmaz şarkıcılarından Hakan Peker, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Peker, emeklilik süreciyle ilgili konuştu.

HAKAN PEKER: "20 BİN LİRA ALIYORUM"

Emekli psikolojisine girmemek adına uzun süre direndiğini belirten Peker, sigorta primlerini bile kasten geç ödediğini itiraf etti. Peker, "Maaşım da var, 20 bin lira alıyorum" diyerek aylık emekli gelirini açıkladı.