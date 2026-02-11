6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı

İçişleri Bakanlığına getirilen Mustafa Çiftçi, 6 Kasım 2025 tarihinde yaptığı açıklamada "Bizdeki rakamlara göre, ilimizde, ilçemizde, sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız." demişti.

11 Şubat 2026
İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, Erzurum valisiyken kentteki tüm başıboş sokak hayvanlarını toplamasıyla dikkat çekmişti.

Türkiye'nin yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum valisi olarak görev yaptığı dönemde kentteki sahipsiz sokak köpeklerinin tamamının toplandığını açıklamıştı. Çiftçi'nin bu açıklaması 6 Kasım 2025 tarihinde Erzurum'daki "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda geldi ve "sayının sıfırlandığı" ifadesi basına yansıdı.

Bakan Mustafa Çiftçi, Erzurum Valisiyken 2025 yılında şöyle konuşmuştu:

"Bizdeki rakamlara göre, ilimizde, ilçemizde, sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız. Şubat ayından beri hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığımızın can güvenliği açısından ele aldığı, değerlendirdiği bu konuda değişik çalışmalar yürütmüştük. Nüfusu 25 bini geçen tüm belediyelerle, benim başkanlığımda birebir toplantılar yaptık. Süreci o şekilde başlattık."

Çalışmalar neticesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin barınak kapasitesinin 600'den 1500'e çıkarıldığını ve bazı ilçe belediyelerinde ise inşaat süreçlerinin sürdüğünü bildiren Çiftçi, yakın zamanda barınakların tamamlanıp hizmete gireceğini ifade etmişti.

5 bin hayvan kapasiteli doğal yaşam alanı
Büyükşehir Belediyesinin 5 bin hayvan kapasiteli doğal yaşam alanı inşasının da bu ay içinde tamamlanacağını dile getiren Çiftçi, şöyle devam etmişti

"Bunların dışında valilik olarak biz bir denetim mekanizması da oluşturduk. Çünkü büyükşehir olan yerlerdeki belediyelerin binde 5 oranında bütçelerinden, bu iş için pay ayırmaları gerekiyor. Bu bütçelerin ayrılmalarını birebir takip ettik. Ayrıca bu ayrılan bütçelerin de başka bir amaçla kullanılmaması da gerekiyor. Bunları da ayrı bir denetim ekibi ile kontrol ettik. Süreci başından sonuna kadar bu şekilde yürüttük. Yani vatandaşlarımız bundan sonra da herhangi bir şekilde sahipsiz sokak hayvanı gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezimize bununla ilgili ihbarları yapabilecekler."

