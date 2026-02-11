Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TRT'ye yaptığı özel açıklamada Erzurum halkına teşekkür etti.

Çiftçi, şu ifadelere yer verdi:

"Üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum. Bugün ayrılıyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dadaş'lara teşekkür ediyorum. Görevimi yapmış olmanın huzuru ile ayrılıyorum. Bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır olan görevi üstleniyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah İçişleri Bakanlığı'mda da 81 ilimizde de burada yaptıklarımızı suçlara yönelik bütün gayretimiz ile çalışacağız."