6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Altında yön yukarı döndü: İşte fiyatlar...
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Adana'da sahte kimliklerle kredi kullanan şebekeye operasyon: 12 tutuklama

Adana'da sahte kimliklerle 58 kişi adına 10 milyon lira kredi kullanan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 10:13, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 10:25
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin rızası dışında kendi adına bankadan kredi çekildiği yönündeki şikayeti üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla bir şebekenin hazırladığı sahte kimliklerle doktorların da bulunduğu 58 kişi adına farklı bankalardan hesap açıp 10 milyon lira kredi kullandığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, 3 Şubat'ta kentteki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, başkaları adına oluşturulmuş 28 sahte kimlik, sahte kimlik yapımında kullanılan 145 kart, sahte kimlik basımında kullanılan makine, hologram basımında kullanılan 4 cihaz, 61 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, çok sayıda SIM kart, renkli yazıcı, 133 bin lira, 4 POS cihazı, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, şebekenin yöneticileri konumunda olduğu öne sürülen "profesör" kod adlı Ö.F.Ö., "Azad" kod adlı A.B. ve "Firavun" kod adlı Z.A.A'nın da aralarında olduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, şebekenin internet üzerinden bağlantı kurduğu kişiler aracılığıyla elde ettiği kimlik bilgileriyle sahte kimlikler oluşturup bankalardan kredi kullandığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.F.Ö, A.B. ve Z.A.A'nın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

