Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" adlı dizide rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti.

NTV'de yer alan habere göre Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın rahatsızlığına ilişkin hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Arslan,oyunculuğa 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisi ile başlamıştır.

1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", "Yurt", "Teslimiyet" gibi sinema filmlerinin yanı sıra "Çemberimde Gül Oya", "Yer Gök Aşk", "Ezel", "Poyraz Karayel", "Hayat Bazen Tatlıdır" gibi dizilerde yer almıştır.