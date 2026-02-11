Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli

Kamu Denetçiliği Kurumu, bir üniversitenin yüksek fiyatlı ders materyalinin satın alınmasını zorunlu tutarak bunu dönem sonu notuna etki edecek şekilde şart koşmasını, hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 11:51, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 11:48
Kurumun kararına göre, bir yükseköğretim kurumu, öğrencilere, 16 bin lira tutarındaki ders materyalini almalarını zorunlu tutarak, modülden çevrim içi yapılacak uygulamaların dönem sonu notuna yüzde 10 etki edeceğini bildirdi.

Üniversitenin tutumunun maddi durumu kısıtlı öğrenciler için mağduriyet oluşturduğunu, materyali alamayan öğrencilerin notunun otomatik olarak 90 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacağını belirten bir öğrenci, uygulamanın fırsat eşitliğine uygun olmadığı gerekçesiyle KDK'ya başvurdu.

Öğrenci, başvurusunda, materyali satın alma zorunluluğunun kaldırılması, kitaptan yapılan sınavın tüm öğrencilere eşit ve ücretsiz şekilde sunulması, ders materyallerinin üniversitenin yetkili birimleri tarafından erişilebilir biçimde sunulmasını talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, "satın alma zorunluluğu aramaksızın ders materyali uygulamalarının not verme bileşenlerinden biri olarak değerlendirmemesi" yönünde üniversiteye tavsiyede bulundu.

Kararın gerekçesinden

KDK'nın kararında, üniversitelerin bilimsel özerkliği ve eğitim politikalarını belirleme serbestisinin bulunduğu, bu kapsamda eğitim sürecinde bazı kitapları, materyalleri kullanmasının olağan olduğu hatırlatıldı.

Başvuruya konu çevrim içi uygulamalar barındıran ders materyalinin, öğrencilerin başarısında tek başına belirleyici nitelik taşımasa da notlarının belirlenmesinde etkili tutulduğuna işaret edilen kararda, "Uyuşmazlık konusu ders materyallerinin fiyatlarının öğrenci için yüksek mahiyette olduğu belirlenmiştir." tespitine yer verildi.

Ders materyali fiyatının "kitapları alabilen ve alamayan öğrenciler arasında değerlendirme/not verme farklılığına sebebiyet verdiği" kaydedilen kararda, bunun fırsat eşitsizliğine neden olduğunun altı çizildi.

Mevcut uygulamanın, "eğitim hakkının gerekli kaynaklara erişim sağlayabilme" yönünü ihlal ettiği belirtilen kararda, "Kamu Denetçiliği Kurumu, söz konusu ders materyallerinde yer alan uygulamaların notlandırma bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmesi işlemini hukuka ve hakkaniyete uygun bulmamıştır." ifadeleri yer aldı.

