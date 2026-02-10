Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
PTT Kargo'da Ağırlık Sınırı İhlali İddiası: Bedelini Emekçi Ödüyor

HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, PTT'de kargo taşımacılığına ilişkin ağırlık ve boyut sınırlarının sahada uygulanmadığını belirterek, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin tehlikeye atıldığını söyledi.

Haber Giriş : 10 Şubat 2026 12:00
PTT Kargo'da Ağırlık Sınırı İhlali İddiası: Bedelini Emekçi Ödüyor

HÜR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, PTT'de kargo taşımacılığı uygulamalarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Kuruoğlu, mevzuatta yer alan ağırlık ve boyut sınırlarının uygulamada dikkate alınmadığını savundu.

Özellikle PTT AVM üzerinden gönderilen ağır ve hacimli ürünlerin gerekli önlemler alınmadan tek bir dağıtıcı personele taşıtıldığını ifade eden Kuruoğlu, mevzuatta belirtilen 30 kilogram sınırının ihlal edildiğini öne sürdü. Beyaz eşya gibi taşınması için ekipman ve birden fazla personel gerektiren yüklerin kata kadar çıkarıldığını belirten Kuruoğlu, bu durumun çalışanları sakatlanma riskiyle karşı karşıya bıraktığını kaydetti.

Söz konusu uygulamanın açık bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu olduğunu vurgulayan Kuruoğlu, kamu hizmeti adı altında yürütülen anlayışın emeği değersizleştirdiğini ve çalışan sağlığını ikinci plana ittiğini dile getirdi. Teslimat baskısı ve ticari kaygıların insan hayatının önüne geçirildiğini belirten Kuruoğlu, "PTT emekçileri yük hamalı değildir" ifadelerini kullandı.

Kuruoğlu, ağır ve hacimli kargolar için ayrı bir teslimat sistemi kurulması, uygun ekipman sağlanması ve yeterli personel görevlendirilmesi gerektiğini belirterek, mevzuatın sahada eksiksiz uygulanması çağrısında bulundu.

Bu uygulamaların sona erdirilmemesi halinde yaşanacak sağlık kayıpları ve iş kazalarından idareciler ile siyasi iradenin sorumlu olacağını savunan Kuruoğlu, HÜR-SEN olarak PTT çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

