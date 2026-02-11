Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zeynep Güneş Akgün'e destek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yöresel kıyafeti nedeniyle hakarete maruz kalan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek vererek, kendisini TBMM AK Parti Grup Toplantısı'nda ağırladı.

11 Şubat 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Meclis'te, toplantı öncesinde Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından giydiği yöresel kıyafetler sebebiyle hakarete uğrayan Belediye Başkanı Akgün ile bir süre sohbet eden Erdoğan, yaşanan hadiseyle ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek kendisine desteğini gösterdi.

Grup Toplantısı'nda yanında oturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel daveti üzerine Ankara'ya gelen Zeynep Güneş Akgün ve beraberindeki Mihalgazili kadınlar, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki yerlerini aldı. Erdoğan, salonun ön sıralarında kendisi için ayrılan bölüme geçerek, konuşmasına başlamadan önce bir süre Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile yan yana oturdu.

Duygusal anlar yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden partililere hitap ettiği sırada, Belediye Başkanı Akgün'ün duygulandığı görüldü.

Erdoğan'ın konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Akgün, kendisine gösterilen bu anlamlı destekten dolayı büyük onur duyduğunu ifade etti.

