Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Altında yön yukarı döndü: İşte fiyatlar...
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem konutlarının ödeme planları ile ilgili detayları paylaştı. Afet konutlarında maliyetin yüzde 65'ini devlet üstlenirken, hak sahiplerine faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl vadeli sabit taksit imkanı sunacak. 3+1 konutlarda aylık ödeme 8 bin 750 TL, köy evlerinde ise 8 bin 100 TL olarak belirlendi; peşin ödemede yüzde 74 indirim ve kamu bankalarından kredi desteği sağlanacak. İşte detaylar...

11 Şubat 2026 13:53
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapımı sürdürülen afet konutlarına ilişkin ödeme koşulları netleşti.

Açıklanan plana göre, arsa ve altyapı giderleri dahil olmak üzere konut bedelinin yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak. Önceki afet projelerinde uygulanan model bu süreçte de devam edecek. Konutlar faizsiz olarak, 2 yıl geri ödemesiz ve toplam 18 yıla yayılan sabit taksitlerle hak sahiplerine sunulacak.

Afet konutlarında aylık taksit 8 bin 750 TL

Afet konutlarında ödeme süreci anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. 3+1 konutlar için belirlenen taksitli satış bedeli 1 milyon 890 bin TL olarak açıklandı. Aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 TL olacak.

Peşin ödemede yüzde 74 indirim

Peşin ödeme seçeneğini tercih edenler için önemli bir indirim imkanı sağlanacak. Buna göre bir afet konutunun peşin satış fiyatı 484 bin TL olarak belirlendi. Peşin ödemede, satış fiyatının dörtte birine denk gelen yüzde 74 oranında indirim uygulanacak.

Ayrıca, konut alımında kredi kullanmak isteyen depremzedelere kamu bankaları aracılığıyla finansman desteği sunulacak.

Köy evlerinde aylık taksit 8 bin 100 TL

Köy evleri için de benzer bir ödeme modeli uygulanacak. Anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak ödemeler, faizsiz şekilde 18 yıl vadeye yayılacak. Köy evlerinin taksitli satış bedeli 1 milyon 750 bin TL olarak belirlenirken, aylık sabit taksit tutarı 8 bin 100 TL olacak.

Köy evlerinde de peşin indirimi ve kredi desteği

Köy evlerinde peşin ödeme yapmak isteyenler için satış bedeli 448 bin TL olarak açıklandı. Bu seçenekte de satış fiyatının dörtte biri oranında, yüzde 74 indirim avantajı sağlanacak. Kredi kullanmak isteyen hak sahipleri ise kamu bankalarının sunduğu finansman imkanlarından yararlanabilecek.

