Ahlatçı Holding hakkında kara para ve kaçakçılık soruşturması

Türkiye'nin en büyük altın rafinerilerinden birine sahip olan Ahlatçı Holding'in sahibi iş insanı Ahmet Ahlatçı, hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara merkezli yürütüldüğü ifade edilen soruşturma kapsamında, Ahlatçı'ya yönelik kara para aklama ve kaçakçılık suçlamaları yöneltildiği ve bu doğrultuda yurt dışına çıkış yasağı kararı alındığı bildirildi. Finans dünyasında geniş yankı uyandıran gelişme, resmi makamların incelemeleriyle derinleşiyor.

AHLATÇI'DAN AÇIKLAMA

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla soruşturmanın detaylarını ve Ahmet Ahlatçı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi kamuoyuna aktardı. Saymaz'ın aktardığına göre, hakkında başlatılan adli süreçten yeni haberdar olduğunu belirten Ahlatçı, suçlamaların asılsız olduğunu ve bir hata yapıldığını savundu.

"BİR YANLIŞLIK VAR, EN KISA ZAMANDA KALDIRILACAKTIR"

Hakkındaki iddialara ilişkin ilk tepkisini dile getiren Ahmet Ahlatçı, ticaret hayatındaki şeffaflığına ve kayıtlı ekonomiye verdiği desteğe vurgu yaptı. Ahlatçı, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı'da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Eminim bu karar en kısa zamanda kaldırılacaktır."

Çorum merkezli rafinerisiyle Türkiye'nin altın işleme ve ihracat kapasitesinde stratejik bir paya sahip olan Ahlatçı Holding, sektörün en büyük oyuncuları arasında yer alıyor.