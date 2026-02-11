Çorum'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunun Samsun istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yaralılardan Merve E, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile eşi ve kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

