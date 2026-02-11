'Terör' soruşturmasında Resul Emrah Şahan ve Ebru Özdemir'e tahliye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan ile Başkan Yardımcısı Özdemir hakkında sulh ceza hakimliği, aylık tutukluluk incelemesi yaptı. Hakimlik, iki şüphelinin de tahliyesine karar verdi.

Şahan, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında da tutuklu bulunuyor.