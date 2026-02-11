TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
RTÜK'ten Halk TV ve NOW TV'ye ceza

RTÜK, iki televizyon kanalına idari para cezası verdi. Halk TV'de yayınlanan "Para Siyaset" programında Gazeteci Uğur Dündar'ın siyasiler arasındaki bir konuşmayı sansürsüz (biplemeden) aktarması nedeniyle kanala yüzde 2 oranında ceza kesildi. Kurul ayrıca, NOW TV'de yayınlanan "Kıskanmak" adlı dizinin aile yapısını zedelediği ve toplumsal değerlere aykırı sahneler içerdiği gerekçesiyle kanala yüzde 3 idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 16:07, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 16:08
RTÜK'ten Halk TV ve NOW TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 2 televizyon kanalına ceza verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplanan Üst Kurul, küfür ve argo ifadeler kullanan ve aile kurumunu hedef alan yayınlara yaptırım uyguladı.

"Para Siyaset" programındaki kaba ve argo ifadelere ceza

Halk TV'de sunuculuğunu Ebru Baki'nin yaptığı "Para Siyaset" adlı programda Gazeteci Uğur Dündar'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında geçtiği ifade edilen küfürlü konuşmaları değerlendirilirken kaba ve argo ifadeler kullandığı belirlendi.

Söz konusu ifadenin herhangi bir "bipleme veya engelleme" olmaksızın açık bir şekilde yayınlandığını tespit eden RTÜK, Halk TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesini ihlal etmekten yüzde 2 idari para cezası uyguladı.

"Kıskanmak" dizisindeki ihlallere de ceza verildi

Üst Kurul toplantısında, NOW televizyonunda yayınlanan "Kıskanmak" adlı dizide yer alan yayın ihlalleri de görüşüldü.

Dizinin bazı sahne ve temalarının aile kurumunu zedelediği, evlilik dışı ilişkilerin ve evli bireylerin başkalarından çocuk sahibi olmalarının normalleştirildiği, üstelik bu durumun olumlu bir şey olarak gösterildiği ve genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu tespit edildi.

RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen şikayetleri de değerlendiren Üst Kurul, NOW TV'ye söz konusu yayınları ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesini ihlal etmekten yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

