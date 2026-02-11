TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Tıbbiyeliler: Hekim Evi Önce Hekimin Hakkı

Tıbbiyeliler Sendikası, Türkiye genelinde görev yapan hekimlerin sosyal tesis ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için "Hekimevi" projesinin hayata geçirilmesini talep etti. Kamudaki diğer meslek gruplarının aksine hekimlerin kendilerine ait bir sosyal tesisten mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirten sendika, mecburi hizmet ve geçici görevlendirmeler sırasında hekimlerin yüksek otel maliyetleri altında ezildiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin dört bir yanında, her türlü zorlu şarta rağmen kesintisiz sağlık hizmeti sunan hekimlerimiz, ne yazık ki sosyal imkanlar ve konaklama ihtiyaçları konusunda kamudaki diğer meslek gruplarının gerisinde bırakılmıştır. Bugün, öğretmenlerimiz için "Öğretmenevleri", emniyet teşkilatımız için "Polisevleri" ve diğer pek çok meslek grubu için sosyal tesisler birer standart iken; hekimlerimizin bu tür imkanlardan mahrum bırakılması kabul edilemez bir eksikliktir.

Neden "Hekimevi" İstiyoruz?

Hekimlik mesleği, doğası gereği yüksek mobilite gerektiren bir meslektir. Mecburi hizmet atamaları, geçici görevlendirmeler, bilimsel kongreler ve eğitim çalışmaları nedeniyle meslektaşlarımız sürekli şehir değiştirmektedir. Ancak gittikleri illerde:
. Güvenli ve uygun maliyetli konaklama sorunu yaşanmakta,
. Hekimlerimiz yüksek otel maliyetleri altında ezilmekte,
. Mesleki dayanışmayı artıracak sosyal alanların eksikliği hissedilmektedir.

Diğer kamu personeline sunulan "sosyal tesis" imkanının hekimlerden esirgenmesi, sadece lojistik bir sorun değil, aynı zamanda bir değer görme meselesidir. Hekimlerin de çalışma temposunun yorgunluğunu atabileceği, meslektaşlarıyla bir araya gelebileceği ve güvenle konaklayabileceği "Hekimevleri" bir lütuf değil, özlük haklarımızın bir parçasıdır.

Tıbbiyeliler Sendikası olarak, meslektaşlarımızın sosyal hayatta da hak ettikleri saygınlığı ve imkanları görene dek bu konunun takipçisi olacağımızı bildiriyor, gerekli başvuruları gerçekleştireceğimizi ifade ediyoruz.

