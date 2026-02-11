TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Meclis'teki yemin töreni öncesi kavga çıktı. pic.twitter.com/Q7bl1PQzE9 MemurlarNet (@memurlarnet) February 11, 2026

CHP'Lİ VEKİLLERDEN KÜRSÜ İŞGALİ

İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'in Meclis'te yemin edecekleri sırada CHP'nin itirazları üzerine kavga çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek'in, İçişleri Bakanlığı'na ise Mustafa Çiftçi'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet etti.

Ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Akın Gürlek'in İstanbul Başsavcılığı görevinin devam ettiği gerekçesiyle atamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.

Akın Gürlek, yemin etmek üzere kürsüye geldiği sırada, CHP'liler kürsüyü işgal etmeye kalktı. Bunun üzerine AK Partili vekiller buna engel oldu. Bu esnada milletvekillerinin birbirlerine yumruk attığı görüldü. Ancak sonrasında AK Partili milletvekilleri kürsü önünde bir set çekti.

GÜRLEK VE ÇİFTÇİ GECİKMELİ YEMİN ETTİ

Bu sayede Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yeminleri gerçekleşti. İki bakan da görevlerine başlamış oldu.