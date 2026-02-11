Okulun 4. katından düşen 8. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

A.A. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Veliköy İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören A.A, henüz bilinmeyen nedenle okul binasının 4. katından zemine düştü.

