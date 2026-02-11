Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bu sınıf farklı: Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor

Samsun Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital dönüşüm hedefleri kapsamında kapılarını açtığı "Yenilikçi Sınıf" ile eğitimde yeni bir dönem başlattı. 3D yazıcılardan robotik kodlama setlerine, sanal gerçeklik ekipmanlarından esnek modüler mobilyalara kadar son teknolojiyle donatılan sınıfta, öğrenciler "pasif dinleyici" konumundan kurtulup "aktif üretici" merkezine taşınıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 22:01, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 22:02
Bu sınıf farklı: Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor

Samsun'da Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda kurulan yenilikçi sınıf, teknoloji destekli yapısıyla öğrencileri pasif dinleyici konumundan çıkararak aktif öğrenmenin merkezine taşıyor.

Esnek ve modüler mobilyalarla tasarlanan sınıfta; dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, MEB Robotik Kodlama Setleri, 3D yazıcılar, akıl ve zeka oyunları ile sanal gerçeklik gibi dijital teknolojik ekipmanlar yer alıyor. Yenilikçi sınıf, yalnızca teknolojik donanımıyla değil, öğrenci merkezli öğrenme anlayışıyla da dikkat çekiyor.

"Amacımız teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler yetiştirmek"

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Nagihan Çağlak Bak yenilikçi sınıfların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonuna uygun olarak tasarlandığını ifade ederek, "Öğretmenlerimiz bu sınıfın gereklerini öğrencilerimize kazandırmak amacıyla 3D yazıcılar ve sınıf içi uygulamalarla ilgili eğitimler aldı. Öğrencilerimiz pasif dinleyici olmaktan çıkarak aktif şekilde derse katılıyor, soyut düşüncelerini somutlaştırma imkanı buluyor. Amacımız teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler yetiştirmek" dedi.

"Geleneksel sınıflardan farklı"

Okulun bilişim teknolojileri öğretmeni Ayşe Konaş da yenilikçi sınıfların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlandığını vurgulayarak, "Bu sınıflar teknoloji destekli, öğrenci merkezli aktif öğrenme ortamlarıdır. İş birliği, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin kazanılmasını hedefler. Geleneksel sınıflardan farklı olarak esnek oturma düzenleri, etkileşimli tahtalar, bilgisayarlar, üç boyutlu yazıcılar ve akıl oyunlarıyla donatılmıştır. Projenin temel hedefi eğitimde dijital dönüşümü desteklemek ve çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirmektir" diye konuştu.

"Öğrencilerimizin düşünme ve birlikte üretme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir ortam"

Yenilikçi sınıfta görev yapan öğretmen Nehir Keyik, Yenilikçi Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalıştıklarını belirterek, "16 farklı branştan öğrencilerimiz için öğrenme senaryoları geliştiriyoruz. Geleneksel eğitim anlayışının dışına çıkarak öğrencilerin 4C becerileri olarak adlandırılan eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Burası sadece teknolojik aletlerle donatılmış bir sınıf değil, öğrencilerimizin düşünme ve birlikte üretme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir ortam. Bu anlayış, yeni öğretim programımızla da tamamen örtüşüyor" şeklinde konuştu.
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'ndaki yenilikçi sınıfın, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırarak çağdaş ve üretken bireyler yetiştirilmesine katkı sunduğu belirtildi.

