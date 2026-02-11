Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Afetlerden ilkyardıma, gönüllülük çalışmalarından kan ve kök hücre bağışına kadar geniş bir alanda milletimize hizmet eden Türk Kızılay ile güç birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ulusal Kemik İliği Bankası (TÜRKÖK) üzere yürüttüğümüz işbirliğimizi geliştirmeye yönelik protokol metnini imzaladık. Afetlerden ilkyardıma, gönüllülük çalışmalarından kan ve kök hücre bağışına kadar geniş bir alanda milletimize hizmet eden Türk Kızılay ile güç birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik ev sahiplikleri için Prof. Dr. Sayın Fatma Meriç Yılmaz'a teşekkür ediyor, kurumlarımız arasında imzalanan işbirliği protokolünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

