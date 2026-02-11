Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Gençlik ve Spor Bakanlığından 'VAR Merkezi ziyareti' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakan Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla dün Türkiye Futbol Federasyonunda gerçekleştirilen "VAR Merkezi" ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Haber Giriş : 11 Şubat 2026 23:19, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 23:20
Gençlik ve Spor Bakanlığından 'VAR Merkezi ziyareti' açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaretin FIFA Kokart Töreni'nin ardından program kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Video Yardımcı Hakem (VAR) Merkezi ziyareti sırasında hakem eğitmenleri ve görevli teknik uzmanlar tarafından sistemin işleyişine ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmış, yurt içi ve yurt dışından farklı müsabakalara ait örnek görüntüler üzerinden VAR teknolojisinin çalışma prensipleri aktarılmıştır. Söz konusu ziyaret herhangi bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme ya da değerlendirme amacı taşımamaktadır. Kamuoyunda bu çerçeve dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

