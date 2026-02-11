Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuk işçiliğiyle mücadelede Türkiye Modeli!

TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuk işçiliğiyle mücadelede Türkiye Modeli!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ta düzenlenen Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6. Küresel Konferansı'na katılarak Türkiye'nin bu alandaki stratejik hamlelerini paylaştı. Kayıt dışı istihdamla mücadelede 2002'den bu yana inşa edilen kurumsal yapının güçlendirileceğini vurgulayan Işıkhan, çocukları korumaya yönelik küresel politikalara katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 23:47, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 23:48
Yazdır
Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuk işçiliğiyle mücadelede Türkiye Modeli!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6. Küresel Konferansı'na katıldı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konferansta, Bakanlığın bu alandaki mücadelesini ve küresel alanda gündeme gelen konuları ele aldıklarını belirtti.

Katılımcı ülkelerin temsilcilerine Türkiye'nin bu alanda yürüttüğü etkin mücadeleyi paylaştıklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"'Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Sosyal Koruma Kapsamının Genişletilmesi ve Kayıtlılığa Geçiş: İyi Uygulamalar ve Yenilikçi Yaklaşımlar' konulu panelde, çocuk işçiliğinin kalıcı biçimde ortadan kaldırılması, kayıtlı, güvenceli ve insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması için politikalarımızı ve uygulamalarımızı aktardık. Kayıt dışı istihdamla mücadelede 2002 yılından bugüne inşa ettiğimiz kurumsal yapımızı daha da güçlendireceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak için küresel alanda da politikaların oluşturulmasına katkı sunmaya devam edeceğiz."

Bakan Işıkhan, Fas Ekonomik Katılım, Küçük İşletmeler, İstihdam ve Beceriler Bakanı Dr. Younes Sekkouri ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, bakanlıklar arasında sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında ilişkileri kurumsallaştırmayı sağlayacak çalışmaları değerlendirdiklerini, bu kapsamda iki ülke arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı akdedilmesine yönelik görüşleri istişare ettiklerini bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber