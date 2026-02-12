12 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.30/11.50/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 süreciyle ilgili hazırlıklara yönelik Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i makamında ziyaret edecek.

(Eskişehir/14.30)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 2. Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk enflasyon raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.30/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları, yılın ilk toplantısında Brüksel'de bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başkanlığın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek 2026 yılı ramazan ayı tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK Konferans Salonu'nda yapılacak "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması" toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

(Brüksel/20.00)

2- Beşiktaş'ta yeni transferler Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın da katılımıyla Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/15.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Bologna ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini konuk edecek.

(Mersin/19.00)

5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının beşinci haftasında, B Grubu'nda Halkbank, Polonya'nın Bogdanka takımını ağırlayacak.

(Ankara/19.30)