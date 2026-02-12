Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar

Altın fiyatları, ocak ayına ilişkin istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve bunun kısa vadede faiz indirimi ihtimalini azaltmasıyla birlikte güç kazanan doların etkisiyle geriledi.

Önceki işlem gününde yüzde 1'in üzerinde yükselen spot altın ise yön değiştirerek yüzde 0,4 düşüş kaydetti ve ons başına 5.058,64 dolar seviyesine indi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 12 Şubat 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.