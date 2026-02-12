'Olayın fitilini CHP'li Vekil Mahmut Tanal ateşledi'

OLAYLARIN FİTİLİNİ MAHMUT TANAL ATEŞLEDİ

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Meclis'te yemin töreni sırasında yaşanan gergin anlara ilişkin konuştu. Baykan, olayların fitilini ateşleyen kişinin CHP Milletvekili Mahmut Tanal olduğunu söyledi.

Tanal'ın kürsünün etrafından bir müdahale için dolaşmaya başladığını söyleyen Baykan, "Kürsünün etrafı sarılmıştı. Ben ve birkaç arkadaşım da bakanlarımızın yanına geçtik. Olası bir duruma karşı tedbir almak istedik. Kürsü önünde tartışmalı bir ortam oluşmuştu. CHP'li milletvekilleri geldi, bizim arkadaşlarımız ise kürsüyü yemin için hazır tutmaya çalışıyordu.

Bu sırada CHP Çanakkale Milletvekili Mahmut Tanal aramızda dolaşmaya başladı. Bazı arkadaşlarımız kendisine "Buradan çekilin" uyarısında bulundu. Tam o esnada Meclis Başkanvekilimiz yemin için daveti yaptı. Akın Gürlek kürsüye doğru ilerlerken, kalabalığın arasından Mahmut Tanal'ın kendisine doğru yöneldiğini gördük." dedi.

"MÜDAHALEYE İZİN VEREMEZDİK"

Yaptıkları hareketin bir zorunluluk olduğunu söyleyen Baykan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hareketin bir müdahale amacı taşıdığını düşündük. Yıllarca futbol sahalarında ve tribünlerde bulunmuş biri olarak bu tür anlarda niyetin ne olabileceğini az çok kestirebilirim.

Sayın Gürlek, Cumhurbaşkanımız tarafından atanmış bir bakan olarak Meclis kürsüsünde yemin edecekti. Böyle bir ortamda müdahaleye izin veremezdik.

"BURNUNU YERE ÇARPMIŞ OLABİLİR"

Arbede sırasında yaşananlara da değinen Konya Milletvekili Baykan, "Mahmut Tanal'ın hamlesi sonrası ortam bir anda karıştı. Arkadaşlarımız müdahale etti, karşılıklı itişmeler yaşandı. Bu arbede sırasında Mahmut Tanal yere düştü. Ardından yeniden ayağa kalktı; o esnada burnunu yere çarpmış olabilir.

Görüntülere bakıldığında da görülecektir ki, arbede içinden çıkaran isim Ankara Milletvekilimiz Orhan Bey'dir.

Kargaşa anında kimin ne yaptığı net biçimde görülebilecek durumda değildim. Meclis'te muhalefetten de dostlarımız, arkadaşlarımız var. Yaşananların bu noktaya gelmesini elbette arzu etmezdik." şeklinde konuştu.

"CHP'Lİ VEKİLLER MECLİSİN ARKA TARAFINDA YEMİN EDEN BAKANLARLA TOKALAŞTI"

TBMM İdari Amiri Hasan Turan, CNN Türk canlı yayınında CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır'ın her iki bakanın da elini sıkarak tebrik ettiğini söyledi.

Turan, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın da bu ana şahit olduğunu belirterek, "Meclis'in arka tarafında başka, ön tarafında başka, kameralar önünde başkalaşan bir yapı. Bu görüntüler yakışıyor mu TBMM'ye?" ifadelerini kullandı.